Cronaca 458

Muore a 50 anni per un intervento alla carotide: aperta un'inchiesta a Palermo

L'indagato è Vincenzo Sutera, direttore sanitario pro-tempore, fino a poche ore fa, della clinica Maria Eleonora

Redazione

21 Settembre 2021 10:52

Muore a 50 anni dopo essere stata ricoverata per un intervento alla carotide e scatta subito un’inchiesta che vede, almeno per ora, un indagato. Si tratta di Vincenzo Sutera, direttore sanitario pro-tempore, fino a poche ore fa, della clinica Maria Eleonora, a Palermo, dove la vittima ha accusato i primi malori e poi è stata portata d’urgenza a Villa Sofia. Sutera risponde di omicidio colposo.

La vicenda è raccontata in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.



Muore a 50 anni dopo essere stata ricoverata per un intervento alla carotide e scatta subito un'inchiesta che vede, almeno per ora, un indagato. Si tratta di Vincenzo Sutera, direttore sanitario pro-tempore, fino a poche ore fa, della clinica Maria Eleonora, a Palermo, dove la vittima ha accusato i primi malori e poi è stata portata d'urgenza a Villa Sofia. Sutera risponde di omicidio colposo. La vicenda è raccontata in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare