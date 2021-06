Cronaca 771

Muore a 17 anni per un incidente: Marianopoli piange la scomparsa del giovane Leonardo

Questa mattina gli abitanti del piccolo comune, poco più di 1.500 abitanti, hanno appreso la notizia increduli

Redazione

09 Giugno 2021 09:18

L'intera comunità di Marianopoli piange la scomparsa di Leonardo Lombardo, morto questa notte a soli 17 anni per un incidente in scooter. Leonardo, che frequentava il terzo anno dell'istituo "Mottura", era un ragazzo allegro e ben voluto da tutti. Lascia il papà Santo, la mamma Graziella e un fratellino più piccolo. Questa mattina gli abitanti del piccolo comune, poco più di 1.500 abitanti, hanno appreso la notizia increduli. Lo choc ha lasciato subito spazio al dolore. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.25 in via Calvario, alla periferia della città. Leonardo viaggiava al bordo dello scooter quando - la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri - si è scontrato contro una moto che sarebbe arrivata dal lato opposto. La centrale del 118 ha inviato due ambulanze, una delle quali medicalizzata, e l'elisoccorso. Inutile qualsiasi tentativo di rianimare il ragazzo che è morto poco dopo l'incidente. Il conducente della moto è stato portato in ospedale dove sarebbero stati riscontrati alcuni traumi non gravi.



