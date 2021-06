Cronaca 393

Movida violenta a Gela: scoppia una maxi rissa a Macchitella tra i locali frequentati dai giovani

arebbero decine i giovani coinvolti. Famiglie e giovani che stavano passeggiando nella zona sono fuggiti

Redazione

13 Giugno 2021 10:57

Non è ancora un “liberi tutti” ma a Gela è come se già il coprifuoco non esistesse più e in molti continuano a stare fuori anche oltre gli orari consentiti. E’ bastato poco e così a causa di una parola di troppo, qualche fastidioso sguardo, un chiarimento per vecchi rancori e a Gela, tra i locali della Movida, è scoppiata una mega rissa. Calci, pugni e quant’altro, hanno trasformato un semplice sabato sera, in una serata da incubo, da dimenticare tra quei giovani che invece erano usciti per trascorrere una serata tranquilla, in compagnia dei propri amici. Teatro della maxi rissa, scoppiata a Macchitella, è stata la zona dei muretti, in viale Cortemaggiore, dove si accalcano e si assembrano i ragazzi della movida, come se il Covid fosse solo un lontano ricordo. Nessun rispetto per il coprifuoco, come se già la Sicilia fosse passata in zona bianca. Sarebbero decine i giovani coinvolti. Famiglie e giovani che stavano passeggiando nella zona sono fuggiti. Adesso le forze dell’ordine stanno tentando di ricostruire quanto accaduto e di indentificare i responsabili della maxi-rissa.



