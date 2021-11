Cronaca 252

Movida violenta a Gela, Greco: "I controlli nel week end saranno intensificati"

L'arrivo della polizia, sabato scorso, in piazza Salandra, ha scongiurato il peggio

Redazione

01 Novembre 2021 17:59

"Desidero complimentarmi con le forze dell’ordine, ringraziandole per il grande e certosino lavoro svolto nel fine settimana e che ha evitato, nelle zone della movida, nei pressi di piazza Sant’Agostino in particolare, che alcune discussioni scaturite da futili motivi degenerassero in violente maxi risse. Nel caso specifico dei disordini a Sant’Agostino, le pattuglie della polizia erano già in allerta e dopo pochi minuti sono arrivate sul posto e hanno sedato gli animi, scongiurando situazioni peggiori". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco, in una nota diffusa alla stampa.

"Finalmente, la situazione epidemiologica è sotto controllo e i locali sono regolarmente aperti alle migliaia di giovani che desiderano passare qualche ora in compagnia, divertendosi in maniera sana e senza disturbare nessuno. Purtroppo, però, i soliti pochi facinorosi che creano panico e disagi (non solo tra i ragazzi, ma anche ai residenti) non mancano mai, sono sempre in agguato. Per questo, da alcune settimane, abbiamo concordato con il dirigente del commissariato di Polizia e il comandante dei Vigili Urbani di intensificare i controlli, soprattutto durante i week end e nei giorni festivi.

Questa attività di controllo è molto utile ed è necessario che prosegua, perchè c’è un problema di sicurezza reale che va monitorato con attenzione e costanza. Tantissimi ragazzi, residenti e cittadini, chiedono maggiore tutela, temono addirittura per la loro incolumità, e istituzioni e forze dell’ordine siamo chiamati a rispondere alla loro legittima esigenza di sentirsi al sicuro".



