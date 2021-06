Politica 124

Movida selvaggia a Gela, il Pd: "A Macchitella bisogna potenziare i controlli"

Il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina, lancia un appello dopo la maxi rissa verificatasi a Macchitella

Redazione

13 Giugno 2021 20:40

Il segretario provinciale del Pd di Caltanissetta, Peppe Di Cristina, interviene sulla maxi rissa verificatasi a Macchitella. "I fatti accaduti Ieri sera a Macchitella - scrive Peppe Di Cristina - sono inaccettabili per una Città Civile. È necessario coniugare il legittimo divertimento dei nostri ragazzi ma, contemporaneamente, garantire la sicurezza ai residenti e, conseguentemente, agli stessi giovani. Per questo è inderogabile potenziare i controlli nel quartiere residenziale che durante il periodo estivo diventa centro di ritrovo per migliaia di ragazzi che giungono anche dai territori limitrofi. L'appello che lanciamo, prima che episodi più gravi possano accadere, è di attivare tempestivamente interventi atti a garantire la pubblica sicurezza e serenità al quartiere residenziale all' insegna del rispetto delle regole".



