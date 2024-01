Eventi 206

Movi Caltanissetta, domani la consegna dei giocattoli sulle vetture d'epoca

L'iniziativa solidale organizzata in collaborazione con i cittadini, i volontari della Croce rossa italiana e Poste italiane

Redazione

Domani a Caltanissetta, con la collaborazione dell’associazione Circolo dell’antico Pistone, il Movi effettuerà la consegna dei pacchi regalo per i bambini presso le Chiese, le Comunità e i Comitati di Quartiere. La consegna verrà effettuata con l’utilizzo delle Auto Storiche che percorreranno le vie della città.

L’appuntamento è previsto per le 09:00 presso la Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” per il carico dei regali all’interno delle auto storiche e il via di partenza sarà dato dal sindaco. Alle ore 9:45 inizierà il percorso che prevede il raggiungimento, in ordine, dei seguenti luoghi: Chiesa Santa Croce, quartiere San Francesco e comunità Signore della Città, dove si terrà anche un collegamento in video con ASI Nazionale, a seguire dopo essere stati accolti in piazza dall’assessore Cettina Andaloro sosteremo in C. Umberto I con le nostre autovetture e consegneremo i giocattoli alla Chiesa Sant’Agata, infine completeremo il percorso con la Chiesa Santa Barbara.

L'iniziativa solidale è stata possibile grazie al coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole, dei volotari della Cri e di Poste Italiane. Già diversi giocattoli sono stati consegnati ai figli degli ospiti della casa di reclusione.



