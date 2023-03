Mountain bike: ottima prestazione in campo internazionale per il sancataldese Lo Monaco

Ha concluso la prestazione al 17esimo posto in categoria open ed 12esimo nella categoria Under23

Ottima prestazione per il portacolori del Team Race Mountain Salvatore Lo Monaco nella gara internazionale di Pergine Valsugana (TN) dove conclude la sua prestazione al 17esimo posto in categoria open ed 12esimo nella categoria Under23. “Sono molto contento di questa prestazione la migliore in campo internazionale, nonostante la pioggia battente ho fatto una gara tutta in rimonta fino alla 17esima posizione , con il mio team stiamo lavorando bene. Un grazie a tutte le persone che mi sonstengono".

il sancataldese reduce dalla vittoria nella gara nazionale di domenica scorsa, prosegue sabato 1 Aprile il percorso internazionale a Nalles (BZ).



