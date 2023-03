Sport 179

Mountain bike: la scalata internazionale del sancataldese Lo Monaco

A Verona si è piazzato al 35 posto in assoluto, ora si prepara alle prossime sfide agonistiche

Redazione

Il sancataldese Salvatore Lo Monaco del Team race mountain continua la sua scalata nel panorama internazionale di Xco. A Verona si è piazzato al 35 posto assoluto nella categoria open con una start list molto impegnativa tra cui tanti atleti di altre nazioni. “Finalmente posso dire di essere soddisfatto in una gara internazionale, ieri ho centrato la top 10 nella categoria Under23 tra gli italiani, pensando pure che fino al 5 giro su 8 mi trovavo nei primi 20 assoluti. Questa gara per me sarà solo un punto di partenza, una condizione che fa ben sperare. Un grazie a tutti i sponsor che mi sostengono”.

Prossimamente il sancataldese sarà impegnato a San Zeno di Montagna, in provincia di Verona, per un’altra tappa internazionale a fine mese raggiungerà la Slovenia per un altro appuntamento agonistico.



