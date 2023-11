Sport 441

Mountain bike, il team di Caltanissetta Race Mountain fa la differenza: vincono Burcheri e Bio

Nella categoria 12 anni i due sancataldesi si piazzano sul podio, ottime prestazioni per Mangione e Vicari

Redazione

Un inizio di stagione per gli atleti del Team Race Mountain che fa ben sperare per il futuro. Si è svolta ieri a Palermo all’ ippodromo della Favorita la prima prova di coppa Sicilia di ciclocross, in una giornata che ancora ci ricorda l’estate e con un campo di gara reso più tecnico per la copiosa pioggia del giorno prima. Flavia Mangione alla sua prima esperienza nella specialità ciclocross domina la gara dedicata alle donne, tagliando il traguardo al primo posto assoluto. Il risultato dell’atleta nissena assume un valore particolare in quanto a soli 17 anni ha avuto la meglio sulle altre atlete di categoria superiore. Stessa sorte tocca a Sebastiano Vicari che taglia il traguardo al primo posto assoluto nella seconda batteria , quella dedicata agli atleti dai 12 ai 16 anni. L’atleta licatese, ormai in forza al team Race Mountain da diversi anni è stato in testa dal primo all’ultimo giro, prima in compagnia di Nazareno Saglibene, atleta del Team Racing Agrigento e poi da solo tagliando il traguardo in solitaria.

La seconda batteria è stata anche teatro di una bella prestazione dei 2 giovanissimi del Team, Matteo Burcheri e Damiano Bio entrambi sancataldesi che hanno dominato la loro categoria 12 anni chiudendo rispettivamente al primo e secondo posto. Questo risultato conferma il grande lavoro svolto nella Scuola di Ciclismo Nissena, realtà che opera ormai da tantissimi anni nel territorio nisseno ed in quello di Licata in collaborazione con la Scuola di Ciclismo Alicata.

La bella giornata è stata completata con i podi di Federica Occhipinti under 23, Alexander Knez esordiente, Luca Turco allievo e dalla rassicurante prestazione di Dario Lo Piano junior.

Il prossimo appuntamento sarà il 19 novembre ad Avola in provincia di Siracusa e poi nel mese di dicembre si affronteranno impegni a livello nazionale.

Anche per questo inizio di stagione il Team è stato diretto da Domenico Vicari, Matteo Giannavola, Claudia Andolina e Massimo Gerbino. Presente anche Gerlando Scrofani con la doppia veste di direttore tecnico regionale e direttore della Scuola di Ciclismo Nissena.

Naturalmente tutto questo è possibile grazie agli sponsor che ogni anno sostengono il nostro Team in particolare la BCC G. Toniolo, Gsa di Contino, Volpe Immobiliare, Alu’ Barbera Buscemi arch., Ittica Empedocle, Cicli Zappulla, Giessecycling



