Mostra di Ulisse a Gela, prorogata la chiusura: rimarrà aperta fino al 30 ottobre

La richiesta era stata avanzata alla Sovrintendenza di Caltanissetta dal sindaco Lucio Greco

Redazione

La Sovrintendente ai Beni Culturali Daniela Vullo ha comunicato questa mattina al Sindaco Lucio Greco che la mostra sul mito di Ulisse sarà prorogata e chiuderà i battenti non il 10 ma il 30 ottobre 2022. Si concretizza così l’impegno profuso dall’amministrazione per fare in modo che l’evento potesse essere prolungato ancora di qualche settimana, visti gli importanti risultati in termini di presenze e di apprezzamento.

“Sono felice della notizia ricevuta stamani, - commenta il Primo Cittadino - perchè daremo la possibilità a molte altre persone di poter presenziare ad uno degli appuntamenti culturali più importanti che la Sicilia offra agli appassionati di storia e archeologia in questo momento, oltre ad attirare in città importanti flussi turistici. Naturalmente, la campagna pubblicitaria e di promozione da parte della Regione procederà parallelamente. In queste settimane, le interlocuzioni con Palermo per chiedere una proroga della durata della mostra sono state costanti, e le nostre richieste sono state accolte favorevolmente. Ci saranno anche nuovi appuntamenti a corollario della manifestazione, come quello di ieri organizzato dall’UCSI al quale hanno preso parte numerosi giornalisti del territorio e non. Invito chiunque non lo avesse ancora fatto a raggiungere Bosco Littorio per ammirare la meravigliosa nave greca recuperata nei nostri fondali e ad immergersi, letteralmente, in un mare di storia. La nostra storia”.



