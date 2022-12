Attualita 78

Mostra "Bridges 2022" a Caltanissetta: un successo di pubblico tra arte e degustazioni locali

Obiettivo raggiunto dalle associazione Agerica e Creative Spaces: coinvolti tanti artisti locali

Redazione

28 Dicembre 2022 17:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mostra-bridges-2022-a-caltanissetta-un-successo-di-pubblico-tra-arte-e-degustazioni-locali Copia Link Condividi Notizia

Grande successo ha riscontrato la mostra “Bridges 2022” svoltasi a Palazzo Moncada, organizzata dall’’Associazione Agerica e curata dall’Associazione Creative Spaces. Il vernissage svoltosi giorno 15 dicembre ha aperto le porte con la presenza di numerosi visitatori, accompagnati nella visita dalla degustazione di amaro Averna e dai torroni di Tentazioni e Sapori. Le sale hanno accolto anche l’evento “Festa a Palazzo” di giorno 21 dicembre, organizzata dal Comune di Caltanissetta, con grande afflusso di pubblico.

Adesso, le due associazioni, sono pronte a farvi vivere gli ultimi 3 giorni di mostra (28/29/30 dicembre), dopo la momentanea chiusura dei giorni a cavallo del Natale. Si ricorda inoltre che l’ingresso alla mostra è gratuito e che è possibile visitarla dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Doveroso ringraziamento va a Banca Patrimonio Sella, sponsor dell’evento, attenta e sensibile alle attività ed iniziative del territorio. Si ringraziano: il Comune di Caltanissetta, l’associazione ATAD, Caltanissetta-Rochester (Sister cities since 1965), Caltanissetta c’è.cultura, l’associazione culturale Artisticamente, la galleria “Image city - photography gallery”, Cultur - scambi Caltanissetta, Sister cities (peance through propone), city of Rochester, Pro loco - Caltanissetta.

Gli artisti italiani in mostra: Paolo Amico, Patrizia Cataldo, Mauro Fornasero, Serena Di Caro, Stefania Turco, Ivana Urso, Giovanni Di Lorenzo, Michelangelo Lacagnina, Agostino Tulumello, Anna Giannone, Arcangelo Favata, Donatella Frangiamone, Marzia Calì, Noemi Ballacchino, Stefania Zappalà, Lorenzo Pompeo Lombardo. Lungo il percorso espositivo si potranno visionare le opere degli artisti americani tramite proiezione. Gli artisti americani: Vincent Sheridan, Steve Levinson, David Perlman, Dick Bennett, Don menges, Nathan Miller, Maureen Outlaw Church e Jolanda Chesonis.



Grande successo ha riscontrato la mostra "Bridges 2022" svoltasi a Palazzo Moncada, organizzata dall''Associazione Agerica e curata dall'Associazione Creative Spaces. Il vernissage svoltosi giorno 15 dicembre ha aperto le porte con la presenza di numerosi visitatori, accompagnati nella visita dalla degustazione di amaro Averna e dai torroni di Tentazioni e Sapori. Le sale hanno accolto anche l'evento "Festa a Palazzo" di giorno 21 dicembre, organizzata dal Comune di Caltanissetta, con grande afflusso di pubblico. Adesso, le due associazioni, sono pronte a farvi vivere gli ultimi 3 giorni di mostra (28/29/30 dicembre), dopo la momentanea chiusura dei giorni a cavallo del Natale. Si ricorda inoltre che l'ingresso alla mostra è gratuito e che è possibile visitarla dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Doveroso ringraziamento va a Banca Patrimonio Sella, sponsor dell'evento, attenta e sensibile alle attività ed iniziative del territorio. Si ringraziano: il Comune di Caltanissetta, l'associazione ATAD, Caltanissetta-Rochester (Sister cities since 1965), Caltanissetta c'è.cultura, l'associazione culturale Artisticamente, la galleria "Image city - photography gallery", Cultur - scambi Caltanissetta, Sister cities (peance through propone), city of Rochester, Pro loco - Caltanissetta. Gli artisti italiani in mostra: Paolo Amico, Patrizia Cataldo, Mauro Fornasero, Serena Di Caro, Stefania Turco, Ivana Urso, Giovanni Di Lorenzo, Michelangelo Lacagnina, Agostino Tulumello, Anna Giannone, Arcangelo Favata, Donatella Frangiamone, Marzia Calì, Noemi Ballacchino, Stefania Zappalà, Lorenzo Pompeo Lombardo. Lungo il percorso espositivo si potranno visionare le opere degli artisti americani tramite proiezione. Gli artisti americani: Vincent Sheridan, Steve Levinson, David Perlman, Dick Bennett, Don menges, Nathan Miller, Maureen Outlaw Church e Jolanda Chesonis.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare