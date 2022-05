Cronaca 268

Mosca, simulati attacchi con missili balistici nucleari. Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina, assalto all'Azovstal

Durante la notte l'esercito russo ha bombardato zone residenziali e il centro città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale

Redazione

Le forze russe si sono esercitate in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari nell'enclave occidentale di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania: lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato. La Russia ha praticato "lanci elettronici" simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare, spiega la nota. Le esercitazioni hanno coinvolto più di 100 militari, che hanno anche eseguito "azioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica". Sono stati simulati attacchi singoli e multipli contro obiettivi come aeroporti e posti di comando di un finto nemico.

Le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent che cita la capitale Kiev e la città di Kharkiv, oltre a 17 regioni tra cui Mykolaiv, Donetsk, Leopoli, Odessa e Zaporizhzhia. Violenti combattimenti ieri sera nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Persi e poi ristabiliti i contatti con i combattenti nell'impianto. Mosca annuncia in serata un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l'evacuazione dei civili. Il Cremlino fa sapere che Putin non intende dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti.

Durante la notte l'esercito russo ha bombardato zone residenziali e il centro città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, sei persone sono rimaste ferite. Lo afferma il sindaco Oleksandr Honcharenko su Facebook citato da Unian. "Un altro attacco missilistico su Kramatorsk - scrive - di notte nelle zone residenziali e nella parte centrale della città. Almeno tre edifici di cinque piani, una scuola e un asilo sono stati gravemente danneggiati. Sei persone sono rimaste ferite. Informazioni su vittime e danni sono in fase di verifica". E' morto Oleksandr Makhov, giornalista dei canali TV Dom e Ukraina 24 che aveva deciso di unirsi alle forze armate per difendere la Patria.

'Il modo in cui Putin ha definito la vittoria sin dall'inizio era conquistare l'Ucraina, marciare su Kiev e privare il Paese della sua sovranità. Chiaramente questo non è successo... Quello che è chiaro è che la Russia ha già perso', ha detto la portavoce della Casa Bianca. Il New York Times rivela che l'intelligence Usa ha fornito informazioni che hanno aiutato Kiev a uccidere numerosi generali russi. L'Ucraina sostiene di averne eliminati circa 12.

"Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando". Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky durante un discorso alla Danimarca nell'anniversario della liberazione del paese dall'occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale. "Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri paesi europei. Stanno ancora sognando che la libertà dell'Europa scompaia. Ma i loro sogni non si avvereranno. Il sogno della pace si avvererà - ha aggiunto, secondo la Cnn - proprio come è successo 77 anni fa". (ANSA)



