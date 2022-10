Cronaca 1028

Pensionato investito da un tir a Gela muore in ospedale, era stato direttore delle Poste a Caltanissetta

L'uomo, subito dopo l'incidente, era stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta

Redazione

21 Ottobre 2022 12:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/morto-in-ospedale-il-pensionato-investito-da-un-tir-a-gela-era-stato-direttore-delle-poste-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

È morto nella notte Vincenzo Salemi, il pensionato originario di Riesi, investito ieri da un Tir in via Venezia, a Gela. L'uomo, subito dopo l'incidente, era stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta e doveva essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma non ce l'ha fatta ed è spirato poco prima, troppo gravi le ferite causate dall'urto con il mezzo pesante.

Per cause ancora da accertare, l'uomo sarebbe uscito da una strada secondaria e sarebbe stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto, ieri pomeriggio, erano intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro si sono creati rallentamenti alla circolazione dei veicoli in transito. Adesso verrà aperta un’inchiesta per individuare eventuali responsabilità. Salemi per diversi anni era stato direttore dell’ufficio postale di Caltanissetta e lavorò anche a Niscemi.(Foto archivio) (Gds.it)



È morto nella notte Vincenzo Salemi, il pensionato originario di Riesi, investito ieri da un Tir in via Venezia, a Gela. L'uomo, subito dopo l'incidente, era stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta e doveva essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma non ce l'ha fatta ed è spirato poco prima, troppo gravi le ferite causate dall'urto con il mezzo pesante. Per cause ancora da accertare, l'uomo sarebbe uscito da una strada secondaria e sarebbe stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto, ieri pomeriggio, erano intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro si sono creati rallentamenti alla circolazione dei veicoli in transito. Adesso verrà aperta un'inchiesta per individuare eventuali responsabilità. Salemi per diversi anni era stato direttore dell'ufficio postale di Caltanissetta e lavorò anche a Niscemi.(Foto archivio) (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare