Morto il medico aggredito alla testa con un'accetta: Giorgio Falcetto non ce l'ha fatta

L'autore, un pregiudicato 62enne, lo ha colpito in seguito a una lite nata probabilmente da un tamponamento

È morto all'ospedale San Raffaele di Milano - dove era ricoverato in terapia intensiva - Giorgio Falcetto, il medico 76enne di Biella aggredito alla testa con un'accetta nel parcheggio dell'ospedale in cui lavorava, il Policlinico San Donato, nel Milanese. Falcetto è deceduto nella serata di mercoledì, dopo un giorno in coma farmacologico successivo a un intervento d'urgenza in neurochirurgia.

L'aggressione era avvenuta nella mattinata di martedì. L'autore, un pregiudicato 62enne, lo ha colpito in seguito a una lite nata probabilmente da un tamponamento: Falcetto sarebbe uscito dal pronto soccorso vedendo che la sua auto era stata ammaccata dall'uomo. Durante il diverbio che ne è seguito, l'aggressore ha tirato fuori dal baule l'accetta con cui lo ha colpito alla testa. Identificato, è stato sottoposto a fermo poco dopo dai carabinieri.



