Cronaca 465

Morto folgorato a 24 anni: stava rubando cavi di rame nell'area industriale

La tragedia si è registrata a Battipaglia indagano gli agenti del commissariato di polizia

Redazione

16 Maggio 2023 18:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/morto-folgorato-a-24-anni-stava-rubando-cavi-di-rame-nellarea-industriale Copia Link Condividi Notizia

Tragedia a Battipaglia questa mattina. Un uomo, 24 anni, residente a Bellizzi, è morto folgorato da una scarica elettrica mentre si stava impossessando di cavi elettrici che erano collegati con una cabina a ridosso di una fabbrica dismessa in via Bosco I, nella zona industriale, che anni fa fu distrutta da un incendio. Sul posto, dopo la segnalazione giunta al 113, si sono precipitati gli agenti del commissariato di pubblica sicureza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio.



Tragedia a Battipaglia questa mattina. Un uomo, 24 anni, residente a Bellizzi, è morto folgorato da una scarica elettrica mentre si stava impossessando di cavi elettrici che erano collegati con una cabina a ridosso di una fabbrica dismessa in via Bosco I, nella zona industriale, che anni fa fu distrutta da un incendio. Sul posto, dopo la segnalazione giunta al 113, si sono precipitati gli agenti del commissariato di pubblica sicureza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare