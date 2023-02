Morto agricoltore a Pachino: era stato accompagnato al Pta ma non c'erano medici in turno

Cronaca 273

Morto agricoltore a Pachino: era stato accompagnato al Pta ma non c'erano medici in turno

Sette consiglieri comunali hanno deciso di occupare l'aula consiliare per denunciare la drammatica situazione sanitaria

Redazione

04 Febbraio 2023 09:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/morto-agricoltore-a-pachino-era-stato-accompagnato-al-pta-ma-non-cerano-medici-in-turno Copia Link Condividi Notizia

Un gruppo di sette consiglieri comunali di Pachino ha occupato l'aula consiliare per denunciare la drammatica situazione della sanità nel territorio, soprattutto dopo la morte di Sebastiano Morana, agricoltore di 38 anni, deceduto in seguito a un malore. L'uomo era stato accompagnato al Pta di Pachino dove, in quel momento, non c'erano medici in turno. I consiglieri hanno firmato un documento di protesta, sottoscritto anche dal presidente dell'assemblea civica.

La direzione aziendale dell'Asp di Siracusa assicura che da parte della centrale operativa 118 e dell'Azienda sanitaria è stato fatto tutto il possibile per le cure che il caso meritava: "Dalle indagini interne che abbiamo effettuato - dice il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra - non si rilevano profili di responsabilità del personale sanitario intervenuto nel prestare l'immediato soccorso. Data la diagnosi effettuata con l'ausilio degli emodinamisti dell'ospedale Umberto I di Siracusa e del medico della Centrale operativa l'arresto cardiaco fulminante non ha permesso ulteriori interventi".

La direzione aziendale ha già richiesto l'istituzione di un Ppi straordinario nel territorio di Pachino, dove già esiste guardia medica e Pte proprio per venire incontro alle istanze della comunità pachinese. Sul fronte dell'assistenza territoriale a Pachino sono state incrementate le ore di specialistica ambulatoriale per numerose branche per rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini. "È impensabile che a Pachino manchi un medico per le emergenze ma è ancora più grave che negli anni non siano state trovate le soluzioni al problema della carenza di personale sanitario", dice Tiziano Spada, deputato regionale del Pd.

"Serve un immediato potenziamento del presidio territoriale d'emergenza di Pachino perché un evento di questa gravità non deve più ripetersi", scrive Udicon Sicilia che ha lanciato una petizione popolare destinata al prefetto di Siracusa, al presidente della Regione all'assessore regionale alla Sanità e al direttore generale dell'Asp di Siracusa. "Ho contattato l'assessore regionale alla salute, Giovanna Volo: il caso di Pachino verrà trattato nel corso di un tavolo tecnico regionale, già convocato, e dedicato al tema della carenza di personale medico, in Sicilia come nel resto d'Italia", afferma il deputato regionale M5s, Carlo Gilistro. (ANSA).



Un gruppo di sette consiglieri comunali di Pachino ha occupato l'aula consiliare per denunciare la drammatica situazione della sanità nel territorio, soprattutto dopo la morte di Sebastiano Morana, agricoltore di 38 anni, deceduto in seguito a un malore. L'uomo era stato accompagnato al Pta di Pachino dove, in quel momento, non c'erano medici in turno. I consiglieri hanno firmato un documento di protesta, sottoscritto anche dal presidente dell'assemblea civica. La direzione aziendale dell'Asp di Siracusa assicura che da parte della centrale operativa 118 e dell'Azienda sanitaria è stato fatto tutto il possibile per le cure che il caso meritava: "Dalle indagini interne che abbiamo effettuato - dice il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra - non si rilevano profili di responsabilità del personale sanitario intervenuto nel prestare l'immediato soccorso. Data la diagnosi effettuata con l'ausilio degli emodinamisti dell'ospedale Umberto I di Siracusa e del medico della Centrale operativa l'arresto cardiaco fulminante non ha permesso ulteriori interventi". La direzione aziendale ha già richiesto l'istituzione di un Ppi straordinario nel territorio di Pachino, dove già esiste guardia medica e Pte proprio per venire incontro alle istanze della comunità pachinese. Sul fronte dell'assistenza territoriale a Pachino sono state incrementate le ore di specialistica ambulatoriale per numerose branche per rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini. "È impensabile che a Pachino manchi un medico per le emergenze ma è ancora più grave che negli anni non siano state trovate le soluzioni al problema della carenza di personale sanitario", dice Tiziano Spada, deputato regionale del Pd. "Serve un immediato potenziamento del presidio territoriale d'emergenza di Pachino perché un evento di questa gravità non deve più ripetersi", scrive Udicon Sicilia che ha lanciato una petizione popolare destinata al prefetto di Siracusa, al presidente della Regione all'assessore regionale alla Sanità e al direttore generale dell'Asp di Siracusa. "Ho contattato l'assessore regionale alla salute, Giovanna Volo: il caso di Pachino verrà trattato nel corso di un tavolo tecnico regionale, già convocato, e dedicato al tema della carenza di personale medico, in Sicilia come nel resto d'Italia", afferma il deputato regionale M5s, Carlo Gilistro. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare