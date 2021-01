Politica 146

Morte Macaluso, Miccichè: "Protagonista della vita politica siciliana e appassionato intellettuale"

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana ricorda anche il suo impegno politico e la sua intensa attività giornalistica

Redazione

19 Gennaio 2021 12:27

“Sono addolorato e colpito per la scomparsa del senatore Emanuele Macaluso. Esponente di punta del Pci con ruoli regionali e nazionali, è stato un testimone della vita politica siciliana a partire dal dopoguerra e protagonista delle lotte contadine”. Così, in una nota, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.

“Anche se di ideologia diversa dalla sua, l’ho sempre apprezzato per la curiosità intellettuale, la passione politica che lo ha accompagnato fino alla fine, l’impegno sindacale e la sua intensa attività giornalistica”, ha concluso.



