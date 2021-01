Politica 173

Morte Macaluso, Lupo (Pd): "Strenuo difensore dei diritti dei più deboli, sapeva leggere la società come pochi"

Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars che esprime il cordoglio, personale ed a nome dei parlamentari regionali del Partito Democratico

Redazione

19 Gennaio 2021 12:38

“Con Emanuele Macaluso scompare un grande dirigente politico, un uomo di cultura, un intellettuale vero capace di leggere con rara lucidità e lungimiranza le dinamiche più profonde che hanno attraversato la nostra società ed il tessuto politico”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars che esprime il cordoglio, personale ed a nome dei parlamentari regionali del Partito Democratico per la morte di Emanuele Macaluso, storico dirigente del PCI.“Sentiamo di dover ringraziare Macaluso per tutto ciò che ci ha dato e per lo straordinario bagaglio che ci ha lasciato – prosegue Lupo – ad iniziare dalle battaglie per la liberazione della Sicilia dalla mafia, per i diritti dei lavoratori e delle fasce sociali più deboli delle quali è stato strenuo difensore, per il riscatto del Mezzogiorno e per la Democrazia”.







