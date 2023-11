Cronaca 446

Morta una 18enne a Catania: è stata investita da uno scooter e poi da un'auto

Con lei c'era anche un ragazzo che è stato trasportato in ospedale

Redazione

08 Novembre 2023 08:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/morta-una-18enne-a-catania-e-stata-investita-da-uno-scooter-e-poi-da-unaltra-auto Copia Link Condividi Notizia

Una ragazza di appena 18 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in viale Andrea Doria, a Catania. La giovane stava attraversando in un tratto della circonvallazione, non lontano dal Policlinico. Con lei c'era anche un ragazzo. Secondo la prima ricostruzione, la coppia è stata investita da uno scooter, la ragazza poi è stata colpita anche da un'auto che sopraggiungeva. La diciottenne è morta e il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è andata la polizia municipale.



Una ragazza di appena 18 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in viale Andrea Doria, a Catania. La giovane stava attraversando in un tratto della circonvallazione, non lontano dal Policlinico. Con lei c'era anche un ragazzo. Secondo la prima ricostruzione, la coppia è stata investita da uno scooter, la ragazza poi è stata colpita anche da un'auto che sopraggiungeva. La diciottenne è morta e il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è andata la polizia municipale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare