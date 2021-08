Morta la 23enne sancataldese trasferita al Policlinico: non si esclude rickettsiosi

Cronaca 4496

Morta la 23enne sancataldese trasferita al Policlinico: non si esclude rickettsiosi

I medici escludono assolutamente connessioni con il vaccino

Rita Cinardi

21 Agosto 2021 12:29

E’ morta Erica Pagliaro, la ragazza sancataldese di 23 anni, arrivata ieri pomeriggio in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e trasferita in elisoccorso al Policlinico di Palermo. Alla giovane, che a quanto pare aveva la febbre da diversi giorni e presentava delle soffusioni emorragiche sottocutanee, è stata diagnosticata una Cid (coagulazione intravascolare disseminata) con grave compromissione multiorgano dovuta a un’infezione iperacuta. I medici non escludono che quest’ultima sia stata causata da una rickettsiosi (infezione normalmente dovuta a puntura di zecca) o a una sepsi meningococcica. I medici escludono assolutamente connessioni con il vaccino. La seconda dose era stata fatta a maggio. Il nesso di causa è escluso sia a livello temporale che clinico.



E' morta Erica Pagliaro, la ragazza sancataldese di 23 anni, arrivata ieri pomeriggio in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e trasferita in elisoccorso al Policlinico di Palermo. Alla giovane, che a quanto pare aveva la febbre da diversi giorni e presentava delle soffusioni emorragiche sottocutanee, è stata diagnosticata una Cid (coagulazione intravascolare disseminata) con grave compromissione multiorgano dovuta a un'infezione iperacuta. I medici non escludono che quest'ultima sia stata causata da una rickettsiosi (infezione normalmente dovuta a puntura di zecca) o a una sepsi meningococcica. I medici escludono assolutamente connessioni con il vaccino. La seconda dose era stata fatta a maggio. Il nesso di causa è escluso sia a livello temporale che clinico.

Ti potrebbero interessare