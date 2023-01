Cronaca 780

Morta in casa nel Palermitano, fermata figlia di 17 anni. Indagata confessa delitto, tra le due c'erano continui litigi

La vittima di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Bagheria

Sarebbe stata uccisa dalla figlia 17enne la donna di 55 anni trovata morta nella sua abitazione a Bagheria, nel Palermitano. La minorenne è in stato di fermo per omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dalla procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna, al termine del lungo interrogatorio. La 17enne ha confessato il delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, da tempo fra madre e figlia c'erano continui litigi.

La donna era un'insegnante e viveva con la figlia minorenne. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare la polizia sarebbe stata la stessa minore. Il procuratore capo dei minorenni, Claudia Caramanna, al termine di un lungo interrogatorio ha disposto il fermo per omicidio volontario a carico della ragazza di 17 anni. A condurre le indagini è la polizia di Stato. Ci sarebbero stati continui litigi tra la madre, insegnante elementare e la figlia, l’ultimo anche questa mattina, al termine del quale la ragazza avrebbe reagito fino a strangolare la donna.



