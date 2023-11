Cronaca 811

Morta a 40 anni Daniela Romano, ballerina della prima edizione di "Saranno famosi"

Prima di quell'esperienza la Romano aveva partecipato a produzioni cinematografiche e teatrali della sua città

E' morta a 40 anni Daniela Romano, la ballerina che aveva partecipato alla prima edizione di "Saranno famosi", il talent di Maria De Filippi che poi sarebbe stato ribattezzato "Amici". La donna, nata a Napoli nel 1983, era malata da tempo. Molti dei suoi compagni di avventura di allora hanno voluto ricordarla con dei post social, a partire dal cantante Dennis Fantina, vincitore di quell'edizione del programma.

Daniela Romano era entrata a "Saranno famosi" volendo specializzarsi tanto nel ballo quanto nella recitazione e nel canto. Nelle prime edizioni del programma infatti le categorie erano più "permeabili", con i ragazzi che dovevano cimentarsi in tutte le specialità e non solo in quella in cui erano più ferrati. Non era riuscita ad arrivare alla fase serale del programma, fermata da una sfida contro Clementina Giacente, in cui il coreografo Steve La Chance, chiamato come giudice esterno a valutare le due ragazze, aveva preferito la sfidante di Daniela. Prima di quell'esperienza la Romano aveva partecipato a produzioni cinematografiche e teatrali della sua città.

Durante i mesi della sua partecipazione a "Saranno famosi" la Romano imbastì poi un legame sentimentale con un compagno della scuola, Paolo Idolo, che ha voluto ricordare con un post la ragazza e la loro relazione. "Un rapporto che poggiava tra la preponderante voglia di innamorarsi e l'immaturità dell'età stessa che portava inevitabilmente ad incomprensioni irrisolte ma delle quali poi ce ne fregava ben poco.... - ha scritto Idolo - perché ci volevamo comunque. Lo stesso rapporto che, con il tempo e con gli anni, avrebbe affondato le proprie radici sulla nostra crescita, rendendolo più consapevole e maturo, provando del sano affetto reciproco, quello vero, quello del "sembra ieri" anche se sono passati mesi dall'ultimo "a presto"". Il ballerino ha poi concluso il suo post con un pensiero per Daniela: "Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore".

"Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore…ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore…noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi - ha scritto invece Mirna Brancotti -. La Vita a volte è davvero crudele per noi essere umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù". Dennis Fantina ha invece postato un video che li riprende durante una prova di recitazione interpretata insieme, con il messaggio "Ciao Daniela... fai buon viaggio". Anche il ballerino e coreografo Stefano Veronese ha dedicato un post all'amica scrivendo "sarai sempre nel mio cuore amica mia". E a chi gli chiedeva delle cause della prematura scomparsa di Daniela, ha risposto laconicamente "una brutta malattia".



