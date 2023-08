Cronaca 1216

Morso da una vipera mentre chiude le persiane

Brutto quarto d'ora per un signore di Radicaro di Fiamignano trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti

Redazione

Morso alla mano da una vipera mentre stava richiudendo le persiane per andare a dormire. Brutto quarto d'ora per un signore di Radicaro di Fiamignano, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti. L'uomo è stato immediatamente preso in carico dal personale medico e tenuto sotto stretta osservazione, con monitoraggio continuo dei suoi valori. Dopo una giornata, con i valori che si sono comunque tenuti sempre normali, l'uomo è stato dimesso senza che sia stato necessario inoculargli il vaccino trivalente.

Come mai? Non era una vipera il rettile che lo aveva morso? Probabilmente, come ha spiegato l'esperto dell'ospedale de Lellis, l'uomo è stato sì morso da una vipera che, qualche ora prima, aveva però mangiato. Attività che quando viene espletata da un rettile, comporta da parte dello stesso la fuoriuscita del veleno. Veleno che si riattiva nella vipera solo dopo aver digerito quel che ha mangiato. E per questo, qualche volta, è necessario anche più di una settimana.

La vipera che ha morso il signore di Radicaro di Fiamignano, probabilmente aveva quindi mangiato da poco.



