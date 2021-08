Attualita 265

Moria di pesci alla foce del fiume Gela, il sindaco: "Stanco di vedere martoriata la mia città"

Ennesimo caso di inquinamento sia a mare che nel fiume Gela. La Capitaneria di Porto ha avviato delle indagini

Redazione

03 Agosto 2021 17:19

Una piaga orribile, che mi rifiuto di pensare non si possa debellare. Mi riferisco all’ennesimo caso di inquinamento sia a mare che nel fiume Gela che, nelle ultime ore, ha provocato anche una morìa di pesci visibile anche dal lungomare. E' quanto afferma, in una nota, il sindaco di Gela Lucio Greco. "E’ inaccettabile - prosegue - che non si riesca a capire l’origine di questi disastri, dato che, tra l’altro, in passato il caso è finito pure sul tavolo della Commissione Europea. Lo stato di salute dell’acqua è, a vista d’occhio, pessimo, e la cosa mi preoccupa molto. Non ci vogliono analisi certosine per capire che è in atto un forte inquinamento nel fiume Gela, che sfocia in mare. Quando sono stato informato dell’accaduto, ieri pomeriggio, ho immediatamente allertato il Comandante della Capitaneria di Porto, che ha subito avviato i dovuti accertamenti e sta monitorando la situazione con continui sopralluoghi. Sono rammaricato, e auspico che i controlli vengano intensificati da parte non solo della Guardia Costiera, ma di tutti gli Enti e le associazioni preposte alla tutela dell’ambiente e delle acque. Che si faccia piena luce su questo nuovo e gravissimo caso di inquinamento e che chi lo ha causato paghi, a caro prezzo! Sono stanco di vedere martoriata questa mia città. Il nostro territorio merita rispetto. Ogni albero, ogni granello di sabbia, ogni metro cubo di acqua merita rispetto e sono totalmente a disposizione per tutto quello che ci sarà da fare. Come Comune, siamo pronti a fare quanto nelle nostre competenze, ma che quest’orrore cessi una volta per tutte"



