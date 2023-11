Cronaca 195

Montedoro, una passeggiata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Una mattinata per continuare a parlare di prevenzione con i più giovani

Redazione

Passeggiata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne domenica mattina a Montedoro per concludere la tre giorni dedicati alle donne vittime di violenza. L'amministrazione ha organizzato il momento per continuare a parlare di prevenzione e "queste manifestazioni rappresentano un volano fondamentale per la sensibilizzazione collettiva, dove l'eco deve arrivare dappertutto", afferma l'assessore l'assessore Debora Duminico.

"Sono ancora troppe le donne - conclude l'amministratore - che hanno difficoltà e che gridano silenziosamente aiuto ma grazie ad una continua sensibilizzazione a un aperto dialogo siamo sicuri che certi tabù potranno essere superati".



