Montedoro: un ricco calendario di eventi avviato fino all'Epifania

Il 28 dicembre, alle ore 18.30, presso il teatro comunale "Lina Caico" il Teatro Stabile Nisseno si esibirà con lo show "Concerto al cabaret"

Redazione

È tutto pronto per il Natale 2022 a Montedoro. Fino all'Epifania il piccolo paese del Vallone ospiterà un ricco calendario di eventi per tutti i gusti, rivolti ai bambini ma anche agli adulti. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, la cooperativa Etnos, che gestisce lo Sprar per minori; la locale ProLoco e la parrocchia della Madonna del Rosario. Sino al 24 dicembre si svolgerà la tradizionale novena di natale, cantata in dialetto.

Il 22 e 23 dicembre la magia del Natale a Montedoro sarà allietata dal mercatino con prodotto tipici. Ad accompagnare le degustazioni della prima sera sarà lo spettacolo “Cantando sotto l’albero” del gruppo Scarpette rosse, mentre la seconda serata sarà affidata al Trio Scarno per un concerto sax. Il 28 dicembre, alle ore 18.30, presso il teatro comunale “Lina Caico” il Teatro Stabile Nisseno si esibirà con lo show “Concerto al cabaret”.

Il 29 dicembre sarà dato spazio ad uno spettacolo di giocoleria ed arti circensi per grandi e piccini, in piazza Europa. Il 30 dicembre invece i bambini potranno assistere ad uno spettacolo di burattini presso il teatro comunale. Il 3 gennaio, presso il salone della parrocchia, concerto del trio Vella – Vitale – Randazzo dal titolo “Frasi melodiche - una serata con il melodramma”. Il 5 gennaio ancora un’esibizione del gruppo scarpette rosse dal titolo “Natività”, sempre presso il Teatro Comunale.

Venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, tante Befane invaderanno piazza Europa e le vie circostanti e regaleranno caramelle ai bambini presenti. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Casa della donna “Noela Carlotta”. Dettagli e aggiornamenti sui singoli eventi in programma saranno pubblicati sulla pagina facebook del Comune di Montedoro.



