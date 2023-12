Attualita 287

Montedoro, l'amministrazione ha stilato un ricco calendario di eventi per il Natale

L’albero è stato ricamato con mattonelle all’uncinetto, realizzate a mano da un gruppo di donne

Redazione

Tutto pronto per il “Natale a Montedoro”, con un ricco calendario di eventi pensato dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Renzo Bufalino, per animare il piccolo centro del Vallone dal 7 dicembre al 6 gennaio. Un mese intero di iniziative che si dispiegano intorno ai simboli per eccellenza del Natale. In piazza Umberto I infatti, già da domani alle 18.30, sarà acceso l'albero di Natale così come vuole la tradizione: con la particolarità che l’albero è stato ricamato con mattonelle all’uncinetto, realizzate a mano da un gruppo di donne di Montedoro.

L’ 8 dicembre sarà dedicato ai festeggiamenti della Madonna Immacolata, con gli zampognari ad allietare il mattino e alle 19.00 la processione per le vie dei santi. Domenica 10 dicembre, alle ore 19, sarà, invece, la volta dell’atteso show di Sasà Salvaggio al teatro comunale “Lina Caico”, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

La sera che precede la festa di Santa Lucia, 12 dicembre, come vuole la tradizione del piccolo paese, sarà accesa la vampa e distribuita la cuccia. Dal 16 al 24 dicembre si svolgerà la tradizionale novena di natale, presso la Chiesa Santa Maria del Rosario, a seguire un corteo musicale raggiungerà ogni volta un’edicola votiva diversa, dove si continuerà a cantare e a degustare prodotti tipici.

Il 21 dicembre è atteso l’arrivo di babbo natale: in piazza Tortorici sarà allestito un vero proprio villaggio, animato da elfi, e sarà l’occasione per i bambini per far recapitare le loro lettere direttamente nelle mani di babbo natale e giocare con i gonfiabili. Naturalmente non mancherà il mercatino di natale, infatti il 22 e 23 dicembre nella piazza principale sarà possibile trovare stand con prodotti artigianali, eccellenze gastronomiche ed oggettistica natalizia. Non solo, ciascuna serata sarà animata da artisti diversi: il 22 si esibirà la Women Orchestra con Deborah Iurato (quest’ultima vincitrice di Amici), mentre il 23 salirà sul palco il duo comico Matranga e Minafò.

Il calendario continua con laboratori per bambini (22 – 29 dicembre e 5 gennaio), tombolate di comunità (27 dicembre e 4 gennaio) serate a teatro (3 e 5 gennaio). Chiuderà le feste, il 6 gennaio, l’arrivo delle befane con omaggi per i più piccoli, grazie alla collaborazione delle donne del centro “Noela Carlotta”.



