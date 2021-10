Eventi 298

Monte San Paolino a Sutera, tra aprile e maggio si terrà una campagna di scavi archeologici

La Soprintendenza ai Beni Culturali di Calranissetta, assumerà la direzione scientifica

Redazione

20 Ottobre 2021 15:52

Nel 219 il Monte San Paolino è stato oggetto di indagine in occasione della manifestazione “Puliamo il buio” promossa dall'associazione speleologica Ans Le Taddarite e dal Comune di Sutera. Il ritrovamento di una lastra con incisa una ‘Triplice Cinta’ all’interno di una cisterna posta sopra la rocca di San Paolino, dove vi sono i ruderi dell’antico castello, ha invogliato il Comune ad effettuare ulteriori indagini sull’area del castello, invitando Gruppi Archeologici d'Italia, l’Associazione Godsutera Sutera a instaurare un protocollo d’intesa da sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta per avviare un campo di ricerca sul sito.

Ottenuta giorni fa l’autorizzazione della Soprintendenza che assume la direzione scientifica dello scavo, tra Aprile/Maggio 222 con un campo scuola nazionale organizzato dai Gruppi Archeologici d’Italia sotto la codirezione del Prof. Ferdinando Maurici e il Dott. Alberto Scuderi si inizieranno i primi lavori di indagine archeologica sul sito in oggetto. Ne dà notizia, l'amministrazione comunale.



Nel 219 il Monte San Paolino è stato oggetto di indagine in occasione della manifestazione "Puliamo il buio" promossa dall'associazione speleologica Ans Le Taddarite e dal Comune di Sutera. Il ritrovamento di una lastra con incisa una ?Triplice Cinta' all'interno di una cisterna posta sopra la rocca di San Paolino, dove vi sono i ruderi dell'antico castello, ha invogliato il Comune ad effettuare ulteriori indagini sull'area del castello, invitando Gruppi Archeologici d'Italia, l'Associazione Godsutera Sutera a instaurare un protocollo d'intesa da sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta per avviare un campo di ricerca sul sito. Ottenuta giorni fa l'autorizzazione della Soprintendenza che assume la direzione scientifica dello scavo, tra Aprile/Maggio 222 con un campo scuola nazionale organizzato dai Gruppi Archeologici d'Italia sotto la codirezione del Prof. Ferdinando Maurici e il Dott. Alberto Scuderi si inizieranno i primi lavori di indagine archeologica sul sito in oggetto. Ne dà notizia, l'amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare