Processo Montante, l'avvocato del generale Ardizzone chiede presenza giornalisti in aula: la Corte rigetta

Processo Montante, l'avvocato del generale Ardizzone chiede presenza giornalisti in aula: la Corte rigetta

Secondo il legale Giuseppe Dacquì durante il processo sarebbero state veicolate informazioni ai giornalisti non conformi a quanto accaduto in aula

Rita Cinardi

E’ ripreso questa mattina, con la richiesta di poter fare assistere i giornalisti, il processo sul cosiddetto “Sistema Montante” che si celebra con rito abbreviato dinanzi la Corte d’Appello di Caltanissetta. Richiesta che è stata avanzata dall’avvocato Giuseppe Dacquì, difensore del generale Gianfranco Ardizzone, ex comandante della Guardia di Finanza di Caltanissetta, imputato nel processo insieme all’ex leader di Confindustria Antonello il sostituto commissario Marco De Angelis, il capo della security di Confindustria Diego Di Simone, il questore Andrea Grassi. Secondo il legale durante il processo sarebbero state veicolate informazioni ai giornalisti non conformi a quanto accaduto in aula. Alla richiesta, che è stata respinta dalla corte, presieduta dal giudice Andreina Occhipinti, si era opposto il sostituto procuratore generale Giuseppe Lombardo.



