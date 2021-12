Cronaca 1149

Montante Bis, la procura chiede il processo per politici e imprenditori: 13 gli indagati

L'udienza preliminare è stata fissata per gennaio. Farebbero parte del cosiddetto "cerchio magico" dell'ex leader di Confindustria

Redazione

Chiesto il rinvio a giudizio per tredici imputati indagati nell’ambito del cosiddetto processo “Montante bis”. L’udienza preliminare è stata fissata nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta per il 20 gennaio. Nella lista degli indagati oltre all’ex paladino dell’antimafia Antonello Montante, anche l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, gli ex assessori Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, l’ex commissario Irsap, Maria Grazia Brandara, gli imprenditori Giuseppe Catanzaro, Rosario Amarù e Carmelo Turco, Vincenzo Savastano vice questore aggiunto all’epoca dei fatti della Polizia presso l’ufficio di frontiera di Fiumicino, Gaetano Scillia capocentro Dia di Caltanissetta dal 2010 al 2014, Arturo De Felice direttore della Dia dal 2012 al 2014, Giuseppe D’Agata colonnello dei carabinieri e Diego Di Simone Perricone ex capo della security di Confindustria. Secondo la Procura di Caltanissetta, gli indagati avrebbero fatto parte del cosiddetto “Sistema Montante”. La richiesta è stata avanzata dai sostituti procuratori Claudia Pasciuti e Davide Spina.



