Mobilità scolastica internazionale, gli alunni dell'istituto "Luigi Russo" incontrano i volontari di Intercultura

Diversi gli studenti che hanno frequentato lo scorso anno all'estero e quelli ospitati da famiglie nissene

Redazione

Per la presentazione dei programmi di studio all’estero di mobilità scolastica internazionale a.s. 2023-2024 con il gruppo dell’ AFS Intercultura, mercoledì 25 Ottobre gli alunni delle classi terze dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dal dirigente scolastico Maria Rita Basta hanno incontrato in Aula Magna i volontari Intercultura del Centro Locale di Caltanissetta: il Presidente Mirko Faraci ed il Responsabile Sviluppo e Formazione Pierpaolo Giallombardo. Entrambi hanno frequentato l’anno all’estero con Intercultura.

Alunni dell’IISS L. Russo di CL che hanno frequentato lo scorso anno scolastico all’estero:

-Annamaria Riggi (5AL) Québec (Canada francofono)

-Cristiano Mulè (5BL) Polonia

-Lorenzo Firrera (5BL) Ungheria

Studentesse straniere ospitate quest’anno presso famiglie locali dei ragazzi che frequentano l’IISS Russo:

-Ilana Romero Langlois (4AL) Québec (Canada francofono)- ospitata da Annamaria Riggi

-Javiera Ignacia Rojas Jana (4CL) Cile

Dal 1999 l’AFS è stata sempre pronta ad accogliere tantissimi giovani. Nel corso degli anni si sono avvicendati studenti provenienti da ogni parte del mondo, ospitati nelle famiglie del luogo con entusiasmo e tanto calore familiare. Tutto grazie ad un gruppo di volontari che nel tempo con tenacia e profonda convinzione è cresciuto, diffondendo il progetto educativo nelle scuole, tra le famiglie, sul territorio. Di anno in anno è cresciuta la partecipazione degli studenti. I rapporti delle famiglie ospitanti con i ragazzi stranieri durano nel tempo e sorprendono con i messaggi e con i loro continui ritorni spesso inaspettati le famiglie, gli amici, i docenti e gli stessi volontari. Per informazioni relative all’associazione si può consultare il sito: www.intercultura.it L’attività nell’IISS L. Russo è curata e guidata dalla prof.ssa Alessandra La Rosa, referente Intercultura.



