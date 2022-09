Cronaca 208

Mobbing su prof, preside e Miur condannati a pagare i danni ad una docente

Visite fiscali a raffica per un'insegnante presa di mira con procedimenti penali infondati

Redazione

E’ sempre difficile discernere le situazioni di ordinaria conflittualità da quelle che invece possono essere inquadrate come condotte proprie del mobbing o bossing, fattispecie che nella scuola non vengono riconosciute con facilità, anche perché difficile riuscire a provare l’intento persecutorio del datore di lavoro, che può realizzarsi in più condotte, anche distinte e diverse nel tempo, purché unificate dall’intento persecutorio. Nel caso di specie, il dirigente che ha preso di mira il dipendente paga il danno da bossing in solido con il datore.

