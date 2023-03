Attualita 217

Misuratore tempi di reazione per patenti disabili, l'Asp di Caltanissetta accoglie l'istanza del sindaco di Gela

Il direttore di medicina legale facenti funzioni, Francesco Alù, ha fatto propria la richiesta del Comune ed ha chiesto l’autorizzazione per acquistare un nuovo apparecchio

Redazione

Trova riscontro immediato il sollecito del Sindaco Lucio Greco inoltrato ad Asp Caltanissetta per ripristinare il servizio di medicina legale relativa al misuratore dei tempi di reazione, onde effettuare il test necessario per sostenere gli esami della patente di guida. La settimana scorsa il primo cittadino aveva inviato una lettera al management di Asp ed al direttore del servizio di medicina legale per segnalare i disagi che i cittadini gelesi stanno subendo per il guasto al misuratore dei tempi di reazione. Gli utenti sono tutt’ora costretti a recarsi presso gli uffici sanitari di Niscemi o Caltanissetta per effettuare il test. Da qui il sollecito.

Il direttore di medicina legale facenti funzioni, Francesco Alù, ha fatto propria l’istanza del Comune ed ha chiesto l’autorizzazione ai vertici di Asp per acquistare un nuovo apparecchio. “Ringrazio il direttore Alù per l’immediato riscontro – ha commentato il Sindaco - e mi auguro che presto questa disagio venga eliminato. Vigilerò affinché questo accada. La città non può permettersi di perdere ulteriori servizi”.



