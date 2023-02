Misteriosa palla di ferro trovata in una spiaggia in Giappone: i media parlano di Ufo

L'area è stata isolata, le fotografie sono state inviate alle forze di autodifesa giapponesi e alla guardia costiera per un ulteriore esame

Redazione

Una misteriosa palla di ferro, che misura un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulla spiaggia di Enshu nella città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico in Giappone: le autorità hanno ammesso di non avere idea di che cosa sia, solo hanno chiarito che non sta per esplodere. I timori che potesse trattarsi di una mina sono stati esclusi dagli esperti, che hanno utilizzato la tecnologia a raggi X per esaminare l'interno della sfera scoprendo che è cava. La polizia ha iniziato a ispezionare la palla, che è marrone-arancio con quelle che sembrano macchie più scure di ruggine, dopo che una donna del posto l'ha vista sulla sabbia a pochi metri dalla riva.

L'area è stata isolata, le fotografie sono state inviate alle forze di autodifesa giapponesi e alla guardia costiera per un ulteriore esame. Un uomo del posto che di solito fa jogging sulla spiaggia ha detto di non capire perché la palla sia diventata improvvisamente al centro dell'attenzione: "È lì da un mese", ha affermato, "ho provato a spingerla, ma non si muove". Secondo alcuni, somiglia a qualcosa della popolare serie manga Dragon Ball, mentre altri sostengono che sia un Ufo. La presenza di due maniglie rialzate sulla superficie della sfera - che indicano che può essere agganciata a qualcos'altro - ha suggerito una spiegazione più prosaica: che si tratti di una boa di ormeggio che si è semplicemente allentata ed è caduta. (ANSA)



