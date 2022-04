Salute 264

Misteriosa epatite colpisce i bambini: una dozzina i casi registrati in alcuni Paesi europei

In alcuni casi, i pazienti hanno dovuto essere trasferiti in un'unità specializzata in malattie del fegato

Redazione

L'OMS ha annunciato venerdì scorso di avere aperto un'indagine su dozzine di casi di epatite grave di origine sconosciuta verificatisi nel Regno Unito e in Spagna, ma nel frattempo sono comparsi nuovi casi in Danimarca, Paesi Bassi e Spagna, ha affermato l'ECDC in una stampa uscita martedì. Nello stato dell'Alabama negli Stati Uniti, sono stati segnalati nove casi in bambini di età compresa tra 1 e 6 anni. Sono tutti risultati positivi all'adenovirus. Le indagini sono in corso in tutti i paesi in cui sono stati segnalati casi.

L'epatite colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai dieci anni e si manifesta con sintomi quali ittero, diarrea, vomito e dolore addominale. Dal momento che i soliti virus dell'epatite (da A a E) non sono stati rilevati nei bambini affetti, le autorità sanitarie britanniche hanno indicato che stanno indagando sull'ipotesi dell'adenovirus, nonché su altre possibili cause, come Covid-19, altre infezioni o malattia. Il coronavirus e/o l'adenovirus sono stati diagnosticati in diversi bambini contagiati, ma il loro ruolo nello sviluppo della malattia "non è ancora chiaro", precisa l'Oms. Ad oggi, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , non è stata trovata alcuna connessione con nessuno dei vaccini corona. Tuttavia, non sono stati identificati nemmeno altri fattori di rischio epidemiologico, come i recenti viaggi all'estero.



