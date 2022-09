Cronaca 2061

Auto bloccata nel traffico e la bimba non respira bene: la piccola salvata dai carabinieri

E' successo a Misterbianco dove la mamma in lacrime si è rivolta ai militari

Redazione

Una mamma disperata imbottigliata nel traffico con in auto la figlia di un anno e mezzo in preda da una grave crisi respiratoria da portare in ospedale è stata soccorsa dai carabinieri, che hanno intercettato l’auto e l'hanno scortata fino in ospedale, dove la piccola è stata posta fuori pericolo.È quanto accaduto ieri pomeriggio - ma è stato reso noto solamente oggi - nella frazione di Lineri di Misterbianco (Catania). L’equipaggio è intervenuto dopo una segnalazione dalla centrale operativa alla quale si era rivolta la madre in lacrime.(Gds.it)



