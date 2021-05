Attualita 4525

Miss Universo, sfuma il sogno di Viviana Vizzini: la bella modella di Caltanissetta non ce l'ha fatta

Tutti a tifare per lei ma il prestigioso titolo è andato ad Andrea Meza, 26 anni. La cerimonia si è svolta a Hollywood

Redazione

17 Maggio 2021 11:40

La messicana, Andrea Meza, è stata incoronata Miss Universo nel corso di una cerimonia negli Stati Uniti in cui Miss Birmania ha denunciato il colpo di Stato dell’esercito nel suo Paese. Meza, 26 anni, ha battuto le finaliste brasiliana e peruviana. Nel complesso, hanno partecipato alla gara, che si è tenuta a Hollywood, in Florida, oltre 70 concorrenti. Miss Messico si è aggiudicata così il 69esimo titolo di Miss Universo. Sfuma il sogno della nissena Viviana Vizzini, nata a Caltanissetta il 6 giugno 1993, modella. A cause delle restrizioni per la pandemia ha temuto di non poter partecipare alla finale, ma alla fine è riuscita ad essere presente e a dare del filo da torcere alle altre bellissime, anche se non è rientrata nella short list delle 10 super finaliste.

Viviana ha vinto Miss Universo Italia 2020 e ha rappresentato il nostro Paese alla manifestazione che è tornata quest'anno dopo la pausa forzata del 2020. Viviana Vizzini lavora come ambasciatrice per la Croce Rossa italiana e ha anche offerto il suo apporto a Casa Penelope, luogo rifugio per tutte quelle donne che necessitano di un posto sicuro. Ma la sua attività nell'ambito dell'assistenza non si ferma qui: è fortemente impegnata anche con Smile Train organizzazione che con un sorriso vuole cambiare il mondo. Ha vissuto anche in Inghilterra e Spagna, ma senza mai perdere il grande orgoglio per la sua terra la Sicilia.

Ecco perchè, oltre alla avvenenza, per il suo impegno quotidiano è stata la candidata ideale per portare i colori dell'Italia a Hollywood. Su Instagram Viviana ha presentato in anteprima il suo costume nazionale che ha definito come 'una farfalla dai mille colori'. Un costume che ha anche tanti significati. "Rappresenta - ha aggiunto - la lotta dell'Italia contro la pandemia del COVID-19, come la gente ha cantato e gridato dai balconi mostrando al mondo striscioni e bandiere tricolori. Il mondo in gabbia come una farfalla dai mille colori che è stata disegnata dagli artisti e pittori più abili". Un messaggio italiano da parte di Viviana in una manifestazione che ogni anno raccoglie lo sguardo di tutto il mondo.



La messicana, Andrea Meza, è stata incoronata Miss Universo nel corso di una cerimonia negli Stati Uniti in cui Miss Birmania ha denunciato il colpo di Stato dell'esercito nel suo Paese. Meza, 26 anni, ha battuto le finaliste brasiliana e peruviana. Nel complesso, hanno partecipato alla gara, che si è tenuta a Hollywood, in Florida, oltre 70 concorrenti. Miss Messico si è aggiudicata così il 69esimo titolo di Miss Universo. Sfuma il sogno della nissena Viviana Vizzini, nata a Caltanissetta il 6 giugno 1993, modella. A cause delle restrizioni per la pandemia ha temuto di non poter partecipare alla finale, ma alla fine è riuscita ad essere presente e a dare del filo da torcere alle altre bellissime, anche se non è rientrata nella short list delle 10 super finaliste. Viviana ha vinto Miss Universo Italia 2020 e ha rappresentato il nostro Paese alla manifestazione che è tornata quest'anno dopo la pausa forzata del 2020. Viviana Vizzini lavora come ambasciatrice per la Croce Rossa italiana e ha anche offerto il suo apporto a Casa Penelope, luogo rifugio per tutte quelle donne che necessitano di un posto sicuro. Ma la sua attività nell'ambito dell'assistenza non si ferma qui: è fortemente impegnata anche con Smile Train organizzazione che con un sorriso vuole cambiare il mondo. Ha vissuto anche in Inghilterra e Spagna, ma senza mai perdere il grande orgoglio per la sua terra la Sicilia. Ecco perchè, oltre alla avvenenza, per il suo impegno quotidiano è stata la candidata ideale per portare i colori dell'Italia a Hollywood. Su Instagram Viviana ha presentato in anteprima il suo costume nazionale che ha definito come 'una farfalla dai mille colori'. Un costume che ha anche tanti significati. "Rappresenta - ha aggiunto - la lotta dell'Italia contro la pandemia del COVID-19, come la gente ha cantato e gridato dai balconi mostrando al mondo striscioni e bandiere tricolori. Il mondo in gabbia come una farfalla dai mille colori che è stata disegnata dagli artisti e pittori più abili". Un messaggio italiano da parte di Viviana in una manifestazione che ogni anno raccoglie lo sguardo di tutto il mondo.

Ti potrebbero interessare