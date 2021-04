Attualita 255

Caltanissetta, Viviana Vizzini rischia la finale a causa del Covid: "Ma non mi arrendo"

Le norme anti-coronavirus impediscono alla modella nissena di entrare negli Usa, facendole perdere la possibilità di battersi per la corona

Redazione

13 Aprile 2021 21:45

Viviana Vizzini rischia di non poter partecipare alla finale di Miss Universo 2021, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, a causa del coronavirus. "Mi impediscono di entrare in Usa. Non accettano il mio visto a causa dell'emergenza Covid e rischio di non andare allo show" ha spiegato la rappresentate per l'Italia in una diretta Instagram. Ma ha assicurato: "Non mi arrendo".Le regole anticovid degli Usa parlano chiaro: non è ammesso l'ingresso a chi proviene da un paese inserito nella black list, come l'Italia.

Non poter essere a Miami il 16 maggio significherebbe per la 27enne siciliana l'esclusione dalla 69esima edizione della gara. Viviana si è guadagnata il diritto di rappresentare l'Italia al concorso di bellezza durante la finale nazionale dello scorso dicembre (presentata da Vladimir Luxuria) e sembra essere tra le candidate favorite a prendere il posto di Zozibini Tunzi, la sudafricana incoronata durante la scorsa edizione. Per questo è più decisa che mai a trovare una soluzione che le permetta di inseguire il suo sogno.



Viviana Vizzini rischia di non poter partecipare alla finale di Miss Universo 2021, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, a causa del coronavirus. "Mi impediscono di entrare in Usa. Non accettano il mio visto a causa dell'emergenza Covid e rischio di non andare allo show" ha spiegato la rappresentate per l'Italia in una diretta Instagram. Ma ha assicurato: "Non mi arrendo".Le regole anticovid degli Usa parlano chiaro: non è ammesso l'ingresso a chi proviene da un paese inserito nella black list, come l'Italia. Non poter essere a Miami il 16 maggio significherebbe per la 27enne siciliana l'esclusione dalla 69esima edizione della gara. Viviana si è guadagnata il diritto di rappresentare l'Italia al concorso di bellezza durante la finale nazionale dello scorso dicembre (presentata da Vladimir Luxuria) e sembra essere tra le candidate favorite a prendere il posto di Zozibini Tunzi, la sudafricana incoronata durante la scorsa edizione. Per questo è più decisa che mai a trovare una soluzione che le permetta di inseguire il suo sogno.

Ti potrebbero interessare