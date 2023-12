Attualita 245

Miriam Leone è diventata mamma, l'annuncio sui social: "È nato Orlando Leone Carullo"

Miriam Leone è legata sentimentalmente a Paolo Carullo, manager finanziario 43enne

Redazione

31 Dicembre 2023 18:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/miriam-leone-e-diventata-mamma-lannuncio-sui-social--nato-orlando-leone-carullo Copia Link Condividi Notizia

Miriam Leone è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram attraverso uno scatto che ritrae la manina del piccolo e una didascalia: "Il 29 dicembre è nato il nostro bambino. Orlando Leone Carullo. Amore infinito. Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell'Humanitas. Siamo felicissimi".

L'annuncio - L'attrice aveva annunciato la gravidanza quest'estate in un'intervista a Vanity Fair. "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo... Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso", aveva detto l'ex Miss Italia.

L'amore con Paolo Carullo - Miriam Leone è legata sentimentalmente a Paolo Carullo, manager finanziario 43enne. L’attrice, 38 anni, e il musicista e imprenditore, 43, si sono sposati nel 2021 in Sicilia con una cerimonia molto intima e romantica.



Miriam Leone è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram attraverso uno scatto che ritrae la manina del piccolo e una didascalia: "Il 29 dicembre è nato il nostro bambino. Orlando Leone Carullo. Amore infinito. Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell'Humanitas. Siamo felicissimi". L'annuncio - L'attrice aveva annunciato la gravidanza quest'estate in un'intervista a Vanity Fair. "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po' che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo... Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso", aveva detto l'ex Miss Italia. L'amore con Paolo Carullo - Miriam Leone è legata sentimentalmente a Paolo Carullo, manager finanziario 43enne. L'attrice, 38 anni, e il musicista e imprenditore, 43, si sono sposati nel 2021 in Sicilia con una cerimonia molto intima e romantica.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare