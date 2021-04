Minori non accompagnati, la prefettura di Caltanissetta cerca strutture per ospitarli

Minori non accompagnati, la prefettura di Caltanissetta cerca strutture per ospitarli

La Prefettura ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso pubblico per un'indagine esplorativa

Redazione

21 Aprile 2021 18:12

Ieri è stato pubblicato sul sito internet della Prefettura di Caltanissetta, un avviso pubblico per un’indagine esplorativa di mercato, per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di affidamento del servizio di accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati presso strutture ricettive temporanee ubicate nel territorio della provincia di Caltanissetta



