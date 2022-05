Ministero Istruzione, bando di concorso per 304 funzionari: ecco come presentare la domanda

Ministero Istruzione, bando di concorso per 304 funzionari: ecco come presentare la domanda

Le domandde dovranno essere presentate on line entro le ore 12 del 5 maggio

Redazione

Un bando di concorso per 304 unità funzionari, a tempo indeterminato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale “Concorsi ed esami” del 19 aprile 2022. Per la riapertura dei termini, la domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata entro le ore 12 del 5 maggio 2022. Il bando di selezione è rivolto a chi è possessore dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (DL), titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; laurea triennale (L), titolo accademico, di durata triennale conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004 n. 270; laurea specialistica (LS), titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 270/2004; laurea magistrale (LM), titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011.

Coloro che vogliono presentare la candidatura per la prima volta possono procedere cliccando sul pulsante “Compila Domanda”, provvedendo all’invio entro le ore 12.00 del 5 maggio 2022. Le domande regolarmente presentate alla data del 27 agosto 2021 (termine per la presentazione delle domande previsto dal D.D. n. 61/2021) sono fatte salve e verranno considerate valide a tutti gli effetti. La prova consiste in uno scritto con 40 quesiti a risposta multipla: 8 quiz situazionali, 32 quiz di inglese, informatica e materie specifiche per ogni profilo concorsuale.

Si tratta di 255 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01); 7 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario socio – organizzativo – gestionale (codice concorso 02); 7 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per l’informazione (codice concorso 03); 35 unità da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario informatico – statistico (codice concorso 04).(Gds.it)



