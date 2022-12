Ministero dell’Istruzione: basta con i cellulari in classe durante le lezioni

Ministero dell’Istruzione: basta con i cellulari in classe durante le lezioni

Il ministro Valditara: "Si tratta di mancanza di rispetto verso i docenti a cui è prioritario restituire autorevolezza"

Redazione

20 Dicembre 2022 10:16

È stata diffusa oggi alle scuole una circolare, firmata dal ministro all'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull'utilizzo dei cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. È confermato il divieto di utilizzare il telefonino in classe durante le lezioni, "trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza", afferma il ministro. Con la circolare non si introducono sanzioni disciplinari. L'uso del cellulari e di altri dispositivi è consentito per usi didattici.



© Riproduzione riservata

