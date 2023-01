Attualita 223

Ministero dell'agricoltura: attesa per i bandi, ci sono da ricoprire 300 posti a tempo indeterminato

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ci si potrà candidare attraverso la piattaforma Ripam

Redazione

Nuove assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dell’agricoltura. Si tratta di 300 posti a tempo indeterminato. Per l’ente si determinerà, al termine delle procedure di assunzione, un incremento di 263 posti della dotazione organica. I nuovi assunti saranno impiegati per le attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. I nuovi assunti, infatti, saranno inquadrati nell’Area dei funzionari del nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

L’ente potrà utilizzare lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. I 300 i posti di lavoro potranno essere coperti anche tramite nuove procedure concorsuali. Per queste ultime, il Ministero dell’agricoltura potrà avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam).

I bandi dovrebbero usscire nelle prossime settimane sulla Gazzetta ufficiale.



