Ministero della Difesa, concorso per la ricerca di 267 funzionari

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 29 gennaio 2024

Redazione

Inizia il nuovo anno ed ecco diversi bandi pubblicati dai ministeri per la copertura di migliaia di posti vacanti. Con il nuovo anno, insomma, inizia il periodo dei concorsi. È stato indetto il concorso Ministero della Difesa 2024 volto ad assumere complessivamente 267 funzionari. Si reclutano laureati per inserimenti a tempo indeterminato e pieno negli ambiti amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario, storico culturale e sanitario. I posti di lavoro si trovano in varie regioni d’Italia. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 29 gennaio 2024.

Ecco la partizione: n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A1); n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2) e n. 75 unità con competenze in procurement (Codice A.3). Infine 5 funzionari nell’ambito sanità e precisamente con competenze in psicologia. Alcuni posti da coprire sono anche in Sicilia.



