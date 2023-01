Attualita 370

Miniera Pasquasia tra Caltanissetta ed Enna. Venezia(Pd): "Rilanciare sito, sì a parco fotovoltaico"

Il parlamentare regionale Dem ha presentato una mozione per chiedere al governo regionale per puntare ad una rifunzionalizzazione del sito minerario

Redazione

“Sì al rilancio di Pasquasia che può e deve diventare una fonte di sviluppo ecosostenibile”. Lo dice Fabio Venezia parlamentare regionale del Pd che ha presentato una mozione per chiedere al governo regionale di ‘intraprendere ogni iniziativa idonea per una rifunzionalizzazione ecosostenibile del sito minerario di Pasquasia al fine promuovere una concreta azione di risanamento ambientale incentivando, al contempo, sviluppo economico e occupazione nel territorio ennese".

“La miniera di Pasquasia è stata, a livello regionale, una delle più importanti per l'estrazione di sali alcalini misti, produceva due milioni di tonnellate di sali potassici e kainite, rendendo da sola l'Italia autosufficiente per la produzione di potassio. Dopo molte lungaggini burocratiche e un lungo periodo di attesa sembrerebbe che a breve possano finalmente iniziare i lavori di bonifica della miniera e, una volta ultimati, consentire di programmare idonee iniziative volte ad una nuova fase di valorizzazione del sito minerario”.

Nella mozione si chiede, inoltre, di valutare concretamente la proposta di Legambiente – condivisa da CGIL, UIL e altre associazioni datoriali del territorio – di rifunzionalizzare il sito creando un grande parco fotovoltaico di circa 70 ettari che potrebbe produrre energia pulita”.





