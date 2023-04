Sport 302

Minibasket, l'Asd Airam di Caltanissetta vince il titolo provinciale

Si qualifica per il Jamboree Regionale, che si svolgerà dal 9 all’11 giugno

Redazione

Per il secondo anno consecutivo l’ASD Airam vince il titolo provinciale di minibasket categoria Esordienti e si qualifica per il Jamboree Regionale, che si svolgerà dal 9 all’11 giugno in una sede della Sicilia ancora da stabilire. La squadra nissena guidata da Coach Emilio Galiano vincendo l’undicesima gara consecutiva contro l’Invicta , comanda la classifica ed ormai ha una vantaggio incolmabile dalle altre squadre. Nell’incontro disputato al Palacannizzaro la formazione dell’Airam ha dovuto lottare più del dovuto per avere la meglio sull’altra formazione nissena, nel corso dell’anno le due squadre si sono incrociate ben quattro volte ed in tutte le occasioni gli azzurri dell’Airam hanno sempre vinto.

Coach Galiano alla fine dell’incontro era felice per la vittoria che consente alla sua squadra di partecipare per il secondo anno consecutivo al Jamboree Regionale di Minibasket e si augura che per quell’evento i suoi ragazzi siano in condizioni fisiche migliori. “Siamo alla fine della stagione agonistica , ci accingiamo a partecipare ad una manifestazione che vedrà scontrarsi le migliori realtà cestistiche della Sicilia, il mio è un gruppo giovane che ha bisogno di fare esperienza, sicuramente il Jamboree è un momento di incontro e di crescita per tutti i ragazzi che avranno la fortuna di partecipare , speriamo di poterci prendere qualche bella soddisfazione anche se siamo coscienti che sarà molto dura”.



