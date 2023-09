Minacciato l'oncologo che ha avuto in cura Messina Denaro: "Ti faccio saltare come Falcone e Borsellino"

Denunciato dalla Squadra mobile dell'Aquila un giovane di 20 anni rintracciato a Torino

Redazione

Ti faccio “saltare in aria come accaduto a Falcone e Borsellino” se non dovessi prestare le migliori cure a Matteo Messina Denaro. Con questo chiaro messaggio un giovane di 20 anni avrebbe minacciato l’oncologo Luciano Mutti, primario del reparto dell’ospedale dell’Aquila che ha avuto in cura il bus dal giorno della sua detenzione. Il professionista vedendosi recapitare questi messaggi su massenger ha subito informato l’autorità giudiziaria.

A firmare le missive un certo “Micael D’Angelo” che per ben tre volte avrebbe mandato messaggi al professionista. Dopo la denuncia alla Squadra mobile dell’Aquila sono partite le indagini della polizia postale coordinata dalla procura distrettuale antimafia dell’Aquila. Il ventenne è stato rintracciato a Torino a casa di un amico e gli agenti gli hanno sequestrato il cellulare che verrà sottoposto a perizia. Il giovane, quindi, è stato denunciato per minacce.



