Minaccia la ex di pubblicare il video di un loro rapporto sessuale: arrestato a Raffadali

Per non farlo avrebbe chiesto soldi in cambio. L'uomo è indagato per i reati di estorsione e revenge porn

Redazione

06 Luglio 2021 18:44

Estorsione e revenge porn. Rischia una pena da cinque a dieci anni il 38enne di origine romena residente a Raffadali, che da mesi tormentava l'ex fidanzata: una connazionale di 43 anni. L'avrebbe minacciata di pubblicare on line un video hot girato con il telefonino, per non farlo in cambio chiedeva dei soldi. Adesso i carabinieri, dopo la denuncia della donna, esasperata dalle continue minacce, lo hanno arrestato. Il video era stato registrato l’anno scorso, quando i due avevano una relazione sentimentale e riguardava un rapporto sessuale consumato tra gli stessi, interamente ripreso con il telefono. L’uomo da diverso tempo minacciava la donna di pubblicare sui social le immagini se non avesse ricevuto del denaro.

Dopo la denuncia i militari si sono presentati a casa dell’uomo e lo hanno sorpreso mentre intascava 70 euro appena consegnati dall’ex compagna. Il 38enne è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



