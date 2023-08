Minaccia la ex di morte e distrugge i mobili di casa: 46enne nisseno arrestato dai carabinieri

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, Giuseppe Noto, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a un nisseno di 46 anni, A.M. le iniziali, per il reato di atti persecutori. L'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, è accusato di aver ripetutamente minacciato e perseguitato la ex compagna residente a Pietraperzia. Una storia fatta di continui maltrattamenti che ormai si ripetevano da anni. La donna qualche anno fa aveva anche riaccolto in casa il 46enne, dopo l'arresto da parte dei carabinieri, credendo alle sue promesse di voler cambiare ma poi l'incubo è ricominciato. Quando ha deciso di lasciarlo definitivamente l'uomo non si è rassegnato e ha iniziato a minacciarla ripetutamente, anche tramite la loro figlia, riferendo di essere in possesso di un'arma. "Per le p. come te ci vuole il piombo non le gocce" aveva detto alla ex dopo che la donna, ormai stanca di quel continuo clima di terrore, aveva ingerito una intera boccetta di tranquillanti. Dopo questo episodio la vittima era anche stata ricoverata per diversi giorni. Il 46enne è anche arrivato a distruggere i mobili di casa, tagliare il divano, rompere i televisori, e inviare dei video alla figlia mentre bruciava delle foto e altri effetti personali. Episodi sempre più violenti che hanno indotto la donna a presentare denuncia ai carabinieri. A quel punto l'uomo è stato arrestato.