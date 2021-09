Cronaca 248

Minacce di morte a Musumeci, solidarietà al governatore dalla giunta regionale

Il ritrovamento di una bomba e di una lettera di minacce rivolte al presidente Musumeci è inquietante.

Redazione

05 Settembre 2021 20:30

"Saranno gli inquirenti a chiarire i contorni di questa vicenda ma una cosa è certa: il clima di odio e violenza, non solo verbale, che viene sempre più spesso alimentato strumentalmente, è pericoloso e ormai dilagante. Non nascondiamo la nostra preoccupazione, anche perché si tratta della ennesima intimidazione che riguarda il presidente. A lui, con affetto, la vicinanza e solidarietà della Giunta di governo, sicuri che non si lascerà intimidire e andrà avanti con il coraggio e la determinazione di sempre".



